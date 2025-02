Previsão indica chuva e calor para esta terça-feira em todo o estado

Nesta terça-feira (04), 19 municípios das regiões Leste e Nordeste de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo de chuva intensa, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessas cidades, o aviso segue até as 10 horas, com chance de acumulado de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora (km/h).

Além disso, o Inmet alerta para o perigo potencial de chuva intensa em 49 cidades das regiões Norte, Central e Sudeste de MS. Nesses municípios, o acumulado de chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de vento de até 60 km/h.

Ainda conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação meteorológica se deve à disponibilidade de umidade, aliada ao calor durante o dia, que contribui para a ocorrência de chuvas isoladas típicas de verão, em que chove em uma cidade ou bairro, enquanto na cidade/bairro vizinho há apenas um aumento de nebulosidade.

O aumento no volume de chuvas no estado pode ser explicado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), uma área de umidade que corta o Brasil de Norte a Sul. Segundo o Cemtec, a ZCAS deve perder força nos próximos dias.