Profissional dá dicas para o retorno às atividades físicas no início do ano

Após as festas de final de ano, muitas pessoas desejam retomar a prática de atividades físicas, mas a volta deve ser feita com cautela. Na primeira entrevista do ano de 2025 do Jornal CBN Campo Grande, o professor de educação física e novo presidente do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul (CREF-MS), Joni Guimarães, compartilhou orientações importantes para quem deseja começar 2025 com o pé direito na saúde.

Joni explica que, ao retornar à rotina de exercícios, é fundamental respeitar os limites do corpo. Para quem parou por um período, especialmente atividades como musculação, o retorno deve ser gradual. “Não é aconselhável voltar com tudo de uma vez, é preciso calma e orientação profissional”, recomenda o profissional.

Exercícios aeróbicos, como caminhadas em parques, são uma excelente opção de início, desde que realizados em horários frescos para evitar desidratação.

A Importância da Avaliação Física e da Orientação Profissional

Joni também enfatiza a importância de procurar um profissional de educação física para garantir que os exercícios sejam feitos de maneira segura e eficaz. “Somente um profissional qualificado pode prescrever e acompanhar os exercícios, garantindo a saúde do praticante”, destaca.

Ele ainda lembra que, em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande e Dourados, é obrigatória a avaliação física antes de iniciar qualquer prática de exercício em academias.

O papel do Conselho Regional de Educação Física:

O novo presidente do CREF-MS para o quadriênio 2025-2028 compartilhou suas expectativas para sua atuação a frente do conselho. Ele garantiu que continuará a fortalecer a fiscalização do exercício profissional e a proteger a população. “Vamos intensificar a fiscalização, não só nas academias, mas também nas escolas. A presença de profissionais de Educação Física é essencial para garantir a segurança e a saúde da população”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: