Programação de final de ano na Cidade do Natal começa na próxima semana

A abertura de um dos pontos turísticos mais aguardados nesta época do ano é a Cidade do Natal, em Campo Grande. De acordo com a prefeitura, este ano, as festividades no local terão início no dia 13 de dezembro.

No espaço, serão montadas a tradicional Casa do Papai Noel, Presépio, Praça da Alimentação, Área Kids, Carrossel, entre outras atrações.

No primeiro dia de funcionamento da Cidade do Natal, entre as muitas tradições natalinas, o público poderá conferir a passagem da tradicional Caravana de Natal Coca-Cola.

A atração, que percorre várias cidades do país, passará no dia 13 por diversas ruas da Capital, saindo às 19 horas do Comper Itanhangá até chegar aos altos da Avenida Afonso Pena.

City Tour

A programação do Natal deste ano contará novamente com o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas.

As saídas serão de segunda a sexta-feira, às 18h e 19h, e, aos sábados e domingos, às 18h, 19h e 20h, partindo da Cidade do Natal (altos da Avenida Afonso Pena).

Não haverá saídas nos dias 25 e 31 de dezembro. O percurso terá início na Vila Morena, seguirá pela Afonso Pena, Praça Ari Coelho, Rua 14 de Julho, Casa de Cultura e retornará para os altos da Avenida Afonso Pena.

Cidade do Natal

Neste mês de dezembro, a Cidade do Natal funcionará das 17h30 às 22h30. A programação inclui apresentações culturais com as Cantatas de Natal e artistas locais como Bella Donna Trio, Filhos dos Livres, Talles e Rafael, Haywana, Dany Critinne, VozMecê, Erika Espíndola, Max Henrique, Sampri, Frequência Zero e Daran Junior.

No dia 14 de dezembro (sábado), para animar as famílias e especialmente o público infantil, haverá show com Patati Patatá, a partir das 20 horas.

No dia 24, o espaço terá encerramento mais cedo, às 20h, e, no último dia, 31, a programação terminará à meia-noite.