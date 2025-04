Projeto literário da ASL homenageia Gabriel García Márquez

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza nesta quinta-feira (10), às 19h30, mais uma edição do projeto “Leituras e Conversas”, com entrada gratuita no auditório da instituição.

O encontro de abril será dedicado à obra do escritor colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel de Literatura de 1982 e autor do clássico Cem Anos de Solidão.

O projeto, iniciado em março, é coordenado pelas acadêmicas Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco.

Escritor José Luiz Alvez – Foto: Correio do Estado

A proposta é reunir leitores para debater grandes obras da literatura, com autores convidados a cada edição.

Neste mês, o convidado é o escritor e cronista André Luiz Alvez, autor de livros como A Bruxa da Sapolândia e Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento.

Segundo o presidente da ASL, Henrique de Medeiros, a primeira edição do projeto teve excelente repercussão e reuniu bom público. “A expectativa é que se consolide como uma referência para os amantes da literatura em Campo Grande”, destacou.

Homenagem a “Gabo”

Conhecido como “Gabo”, Gabriel García Márquez é considerado um dos maiores nomes da literatura do século XX. Sua obra mais célebre, Cem Anos de Solidão, tornou-se símbolo do realismo mágico e marcou gerações de leitores ao retratar a trajetória da fictícia cidade de Macondo com elementos históricos, políticos e humanos.

Além desse romance, sua produção inclui títulos como O Amor nos Tempos do Cólera, Crônica de uma Morte Anunciada e O Outono do Patriarca.

Acadêmica Sylvia Cesco – Foto: Vaca Azul

A coordenadora Sylvia Cesco destaca que o encontro proporcionará “um belo momento literário para refletir sobre a genialidade de Márquez e sua influência duradoura”.

Serviço

Projeto Leituras e Conversas na ASL – Gabriel García Márquez

Quando: Quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 19h30

Local: Auditório da ASL, Rua 14 de Julho nº 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada gratuita | Evento presencial | Traje esporte