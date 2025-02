Receitas para se hidratar em dias quentes

Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a colina viagem de sabores na CBN. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, especialmente com as temperaturas beirando os 40 graus Celsius em algumas regiões do Brasil: a hidratação!

Em dias de calor escaldante, a sensação térmica pode ser extremamente alta, e é fundamental mantermos nosso corpo hidratado.

Com o calor intenso, nosso corpo perde água rapidamente através do suor. Isso pode levar à desidratação, que traz consigo uma série de problemas de saúde. Por isso, é essencial beber bastante líquido, e os sucos são uma ótima opção, pois além de hidratar, também fornecem vitaminas e minerais. Vamos às receitas!

Suco de Manga com Pimenta

Ingredientes

1 manga madura descascada e picada

1 colher de chá de pimenta dedo-de-moça, sem Sementes picada (ou a gosto)

2 copos de água gelada

Açúcar ou adoçante a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione a manga picada, a pimenta, a água e o açúcar. Bata tudo até ficar homogêneo. Se preferir, coe para retirar os pedaços de manga e pimenta. Sirva gelado e aproveite essa explosão de sabores!

Refresco de Água de Coco com Lichia

Ingredientes

1 lata de água de coco

5 lichias descascadas e sem caroço, em conserva

Suco de 1 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água de coco, as lichias e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo. Adicione gelo e sirva em copos altos. Essa bebida é perfeita para se refrescar!

Suco Verde de Hortelã, Capim Santo e Gengibre

Ingredientes

1/2 xícara de folhas de hortelã

1 talo de capim santo (parte branca)

1 cm de gengibre descascado

2 copos de água gelada

Mel ou açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a hortelã, o capim santo picado, o gengibre e a água. Bata bem até extrair todo o sabor. Coe, adicione mel ou açúcar a gosto e sirva bem gelado. Esse suco é ideal para revitalizar e refrescar.

