Restaurante universitário da UFMS é interditado sob suspeita de irregularidades

O Restaurante Universitário (RU) do câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, foi interditado nesta segunda-feira (24). A medida foi uma recomendação da Procuradoria Federal da UFMS devido à indícios de irregularidades na prestação do serviço.

O contrato com a empresa M.A.B. Lima & Cia LTDA foi suspenso pela Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e o caso está sendo encaminhado para a Polícia Federal e à Procuradoria da República no Município de Três Lagoas-MS.

“Os autos apontam para a ocorrência de inúmeros ilícitos administrativos e criminais, seja pelo descumprimento do contrato administrativo em curso, inclusive com atos de superfaturamento”. Procuradoria Federal da UFMS

A Procuradoria Federal recomendou ainda a suspensão do processo licitatório em curso para contratação de empresas fornecedoras para os Restaurantes Universitários de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Aquidauana, uma vez que a referida empresa está participando do processo.

Para atender aos estudantes vulneráveis que fazem uso do RU de Três Lagoas, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis vai lançar edital de Auxílio Alimentação, com o objetivo de atender o período que o RU ficará com atendimento suspenso, uma vez que o início do semestre letivo está previsto para o próximo dia 10.

A UFMS informou que “a Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e a Corregedoria da UFMS adotarão análises similares aos contratos dos demais RUs para coibir quaisquer indícios de irregularidades“.

Se comprovadas as irregularidades, os envolvidos deverão responder a processos disciplinares, civis e criminais, inclusive com ressarcimento à UFMS.

A empresa M.A.B. Lima & Cia LTDA tem sede em Campo Grande, onde está ativa há 13 anos, segundo dados cadastrais. Nossa reportagem não conseguiu contato com representantes da empresa até o fechamento desta reportagem.