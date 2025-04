Riedel defende anistia aos condenados de 8/1 e incomoda bancada estadual do PT

A deputada Gleice Jane (PT) subiu o tom em seu Instagram e fechou a publicação de forma contundente.

Zeca do PT, também publicou seu repúdio em suas redes, ele acursou o governador Eduardo Riedel de usar como pano de fundo conseguir a anistia para o que ele chamou de “inelegivel e inominável”, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve seus direitos políticos cassados. Ainda assim o deputado não falou sobre sair da base do governo.

A aproximação do Governador a lideranças nacionais de direita é um indicativo de que em breve, o PT comece a se afastar da base e abra mais espaço na administração para outros aliados.

Tenho conversado recentemente com o governador Tarcísio, a senadora Tereza Cristina, entre outros líderes do nosso país, a fim de defender uma revisão da dosimetria de penalizações sobre os acusados do 8/1.



Considero necessário aprovar uma anistia, que em muitos casos também tem caráter humanitário.



Do meu ponto de vista, não dá para julgar e penalizar com a mesma régua o que é completamente diferente!



Do ponto de vista político, acredito que o Congresso Nacional tem obrigação de votar a matéria, considerando-a inclusive como um passo imprescindível para a pacificação do país.



Não dá pra errar de novo e no mesmo lugar: tentar reparar eventuais excessos cometidos naquele momento com excessos do atual momento.



Temos de olhar para a frente e nos afastarmos da guerra política e dos confrontos ideológicos para reunir forças e fazer o verdadeiro enfrentamento dos problemas nacionais gigantescos, que estão à espera de novas ideias, uma agenda mais realista e com coragem para fazer o que precisa ser feito.



Ou seja, cuidar da agenda do Brasil real, do Brasil verdadeiro.

É nisso que eu acredito. E percebo que este é o sentimento de todo o nosso país.