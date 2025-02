Riquezas turísticas, culturais e gastronômicas de MS em destaque na Alemanha

O chef sul-mato-grossense Paulo Machado, embaixador da gastronomia e cultura pantaneiras, e o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, vão representar o estado na ITB Berlim 2025 – um dos maiores eventos globais de turismo -, a partir de segunda-feira (4).

Machado e Wendling estarão presentes no stand Brasil, da Embratur, para promover internacionalmente as potencialidades turísticas, culturais e gastronômicas do estado.

Com o lema ‘O Mundo das Viagens Vive Aqui’, a feira reunirá neste ano 165 países, sendo um dos mais importantes encontros para profissionais do turismo no mundo, com os principais nomes e empresas do setor.

“Estou muito feliz por estar novamente na Alemanha com a mala cheia de sabores do Pantanal e do Cerrado. Fazer parte da representatividade do turismo brasileiro na ITB é uma experiência enriquecedora e essencial para a promoção do destino Mato Grosso do Sul e para que o Trade turístico conheça nossas raízes gastronômicas” Chef Paulo Machado

O ITB Berlim 2025 será realizado entre os dias 4 e 6 de março e, logo na abertura, o stand da Embratur será palco do Cooking Show de MS, comandado pelo chef Paulo Machado.

A iniciativa promoverá a Rota Gastronômica Pantaneira – Edição Águas, fortalecendo a identidade do Pantanal, com ênfase para a cultura regional por meio da gastronomia, a biodiversidade, e ainda reforçando a presença de Mato Grosso do Sul no mercado turístico europeu.

Para tornar essa experiência ainda mais imersiva, o chef irá preparar e apresentar uma seleção dos pratos mais emblemáticos da gastronomia regional, como o macarrão de comitiva, a chipa, o caldo de piranha e o João Sujo.

Durante o ITB Berlim 2025, a Fundtur-MS terá um posto de trabalho no stand Brasil para atendimentos e reuniões.

“Lá teremos a oportunidade de encontrar muitos fornecedores e operadores. É uma feira de muito relacionamento. Teremos também reuniões importantes com a Embratur para decidir ações, temos reuniões agendadas com fornecedores de soluções para ao Estado e operadores emissivos para apoiar a diversificação da nossa oferta na prateleira desses operadores, além de fazer o atendimento do público em geral”, explicou Wendling.

Chef Paulo Machado – Foto: Acervo Pessoal

Natural de Campo Grande, Paulo Machado é formado em gastronomia e cozinha francesa por meio de uma parceria entre a Universidade Anhembi Morumbi e o Institut Paul Bocuse, em Lyon, na França.

“Morando e estudando na França tive a oportunidade de conhecer inúmeros ingredientes, processos de fabricação, modos de preparo tratados como verdadeiras jóias. Era o saber cultural do povo francês que me chamava atenção“, escreveu o chef em sua dissertação de mestrado.

Após estágio no restaurante Berasategui, premiado pelo guia francês Michelin com sua cotação máxima (três estrelas), Paulo Machado voltou ao Brasil e passou a trabalhar no Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira. Pouco depois, criou o grupo de pesquisas Cozinha Regional Pantaneira, com várias publicações.

“Cada vez mais aprendo e conheço sobre a identidade da cozinha pantaneira, hábitos locais, ingredientes e técnicas da região. Durante meus estudos no Mestrado, passei a observar não só a gastronomia, mas vendo também o que existe no cerne da questão comensalidade: a convivialidade”, destacou.

À frente do Instituto Paulo Machado e das expedições Food Safaris, desde 2010, o chef também tem viajado pelo mundo promovendo a cozinha regional e compartilhando a história e os ingredientes únicos do Brasil, sendo reconhecido com o Prêmio Nacional Dólmã como Embaixador da Cozinha Brasileira em 2015.

O grupo Food Safaris realiza viagens para lugares exclusivos com foco na gastronomia local. As expedições incluem visita a mercados para reconhecimento de ingredientes, aulas práticas com cozinheiros locais e refeições em restaurantes de chefs renomados.