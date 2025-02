Saiba quais são os cuidados necessários para curtir o carnaval de forma mais saudável

Calor, ingestão de bebida alcoólica e cansaço: essa combinação perigosa para a saúde afeta quem decide curtir o Carnaval sem moderação. Com os dias de folia chegando, o cardiologista Délcio Gonçalves Júnior participou do quadro CBN Saúde desta quinta-feira (27) e deu dicas e orientações importantes para quem pretende festejar nos próximos dias. O especialista explicou que os excessos durante o Carnaval podem trazer muitos riscos para o corpo, principalmente para a saúde do coração.

“Nós recebemos muitos jovens no consultório por conta de arritmias cardíacas após a ingestão de bebidas alcoólicas. Também é preciso ter cuidado com o esforço físico contínuo, que pode causar alguns problemas, entre eles a desidratação. Esse cansaço, aliado à desidratação e à ingestão de bebida alcoólica, pode provocar algumas arritmias, como fibrilação atrial, picos de pressão alta, entre outros problemas. Somado a isso, a temperatura extrema que estamos vivendo aumenta ainda mais esses efeitos de desidratação e afeta o controle interno da temperatura, o que sobrecarrega o sistema cardiovascular“, explicou o especialista.

Confira mais informações na entrevista completa: