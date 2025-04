Semana da Inovação debate saúde digital e inteligência artificial

A partir da próxima terça-feira (22), será realizada na Capital a Semana da Inovação Unimed CG, evento gratuito que trará debates sobre práticas e tendências tecnológicas na área da saúde. Nesta edição, a Semana da Inovação debate saúde digital, abordando os avanços e desafios no setor.

Realizada em parceria com a Unimed Federação MS e o Senac Hub Academy, a programação inclui palestras, painéis e workshops voltados à inteligência artificial, automação, saúde digital e inovação no atendimento ao paciente.

A abertura ocorre às 19h, em formato híbrido, com a participação do presidente da Unimed CG, Dr. Eduardo Kawano, do diretor administrativo da Federação Unimed MS, Dr. Essi Manoel Leal Corrêa, e do conselheiro Dr. Fabio Yamasato. A noite contará ainda com apresentações da diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha Rodrigues, e do secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, Ricardo Senna.

Na quarta-feira (23), a programação começa às 8h e também será híbrida, abordando temas como simulação realística, healthtechs e automação no atendimento. O destaque da noite será o webinar “Da coleta à decisão”, ministrado por Lucas Fonoli, especialista em governança clínica digital.

O encerramento da Semana da Inovação, no dia 24, terá atividades on-line e presenciais no Senac Hub Academy. Entre os temas, estarão o uso da inteligência artificial no empreendedorismo e oficinas práticas sobre inovação para a saúde.

A última atividade, às 20h, será a palestra “Inteligência Artificial na tomada de decisão em saúde”, com o professor Dr. Álisson Oliveira.

Carlos Rogério de Rezende, gerente de Serviços Digitais e Infraestrutura da Unimed CG, enfatiza a importância do evento. “A Semana da Inovação é uma oportunidade de fortalecer a cultura de inovação e promover a troca de conhecimentos que impactam o setor da saúde e o mercado em geral”, afirma.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site, com vagas limitadas.

Confira a programação

Dia 22/04 (terça-feira) – 19h (híbrido)

Boas-vindas e visão estratégica da Unimed para a inovação tecnológica na saúde

Dr. Eduardo Kawano – Presidente da Unimed Campo Grande

Dr. Essi Manoel Leal Corrêa – Diretor Administrativo da Federação Unimed MS

Dr. Fabio Yamasato – Conselheiro e membro do Comitê de Desenvolvimento Organizacional

Inovação em saúde: a importância da capacitação profissional

Jordana Duenha Rodrigues – Diretora Regional do SENAC MS

Ciência, Tecnologia e Inovação no Setor da Saúde: Tendências e Perspectivas para o Mato Grosso do Sul

Ricardo Senna – Head de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretário-Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Mato Grosso do Sul

Dia 23/04 (quarta-feira) – 8h (híbrido)

Laboratório de Simulação Realística

Layla Oliveira Campos Leite Machado – Docente de Enfermagem e Treinadora Regional nas Competições Senac de Educação Profissional MS

HealthTechs, Dados e Inteligência Artificial: O Novo DNA da Saúde Suplementar

Odilon Moura – Especialista em IA e análise de dados, inovação e venture capital

Transformando a área da Saúde com Automação: Impactos do RPA na Eficiência Operacional e na Experiência do Paciente

Jardane Andrade – Analista de Processos e Automação na Iprocess

Dia 23/04 (quarta-feira) – 19h (somente on-line)

Webinar – Da coleta à decisão: como transformar dados clínicos em valor para o cuidado em saúde

Lucas Fonoli – Médico Executivo, Cientista de Dados e CMIO, especialista em governança clínica digital e integração de tecnologias para apoio à prática médica e otimização da gestão em saúde

Dia 24/04 (quinta-feira) – 9h (somente on-line)

A revolução da Inteligência Artificial no empreendedorismo e intraempreendedorismo: validação de ideias e prototipagem acelerada

Leandra Costa – Gerente Laboratório Aberto de Inovação – Living lab MS (Sebrae/MS)

Dia 24/04 (quinta-feira) – 14h (Oficinas presenciais no SENAC HUB ACADEMY)

Tecnologia e humanização: Como a inovação pode melhorar a experiência do paciente – Cynthia Antonielly Felicio

Inteligência Artificial: Fundamentos e aplicações práticas para o profissional de saúde – Ovidio da Conceição

Dia 24/04 (quinta-feira) – 20h (evento híbrido)

Inteligência Artificial na tomada de decisão em saúde

Dr. Álisson Oliveira – Professor | Médico de Família e Comunidade | Mestre em Telemedicina e Telessaúde | Doutor em Saúde