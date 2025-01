Semed prevê instalação de ar-condicionado ainda este ano nas salas de aula

Depois de dois anos de trabalho à frente da pasta da Educação municipal, o secretário Lucas Bitencourt foi reconduzido ao cargo esta semana (06) pela prefeita Adriane Lopes. Com o projeto de continuidade dos serviços, Lucas adiantou a preparação para o ano letivo de 2025.

Entre os novos investimentos, o secretário destacou o pedido de compra de ar-condicionado para as escolas da Rede Municipal de Educação (Reme).

“Para eu colocar um ar-condicionado, como na casa da gente, tem que estar adaptada a rede elétrica para isso também. Então, veja, na verdade, a parte da climatização é um item básico para favorecer que o aluno esteja mais tranquilo; são fatores que geram disciplina na sala de aula também. E é claro que nós já iniciamos um processo para aquisição de ar-condicionado. Já era uma determinação da prefeita. A licitação está em tramitação; teve o período eleitoral, e já retomamos este ano também. A expectativa é que no primeiro semestre tenhamos as primeiras máquinas sendo instaladas”, detalhou.

Sobre as novas instalações previstas para este ano letivo, que tem início no dia 10 de fevereiro, Bitencourt falou da conclusão de duas novas escolas na Capital.

“Nós retomamos mais duas obras agora para este primeiro semestre, que são no São Conrado e no Oliveira III. Entregamos a unidade no Jardim Inápolis, em 2024, e estamos com 187 escolas em reformas neste momento. A nossa expectativa é ter tudo isso pronto até o dia 1º de fevereiro, para que as escolas consigam se organizar e no dia 10 retomar as aulas”.

Durante a entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o secretário também falou sobre a ampliação de sete mil vagas para 2025, a redução do déficit nos próximos quatro anos e a renovação visual do novo uniforme da Reme.

Acompanhe a entrevista completa: