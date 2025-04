Serviços de saúde terão mudanças no atendimento durante o feriado prolongado em Campo Grande

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), e o ponto facultativo na sexta-feira (2), o funcionamento das unidades de saúde municipais de Campo Grande sofrerá alterações.

A maioria dos atendimentos ambulatoriais será suspensa, enquanto os serviços de urgência e emergência continuarão funcionando normalmente.

O Centro Especializado Municipal (CEM) estará fechado para consultas e também para retirada de medicamentos controlados e insumos. A orientação é que os pacientes se antecipem e procurem a farmácia do CEM até quarta-feira (30).

O plantão da ortopedia, realizado no Centro Ortopédico Municipal (CENORT), seguirá com atendimento das 6h à meia-noite.

A rotina normal começa a ser retomada no sábado (3), com a realização de exames no Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (CADIM) e atendimentos de oftalmologia e odontologia no Centro de Especialidades Odontológicas III (CEO III), das 6h às 18h.

Durante o feriado prolongado, continuam em funcionamento as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Centros Regionais de Saúde (CRSs), o Pronto Atendimento Infantil (PAI), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) — em regime de 24 horas —, o Laboratório Central Municipal (LABCEM) (restrito à análise de coletas internas), os atendimentos odontológicos de urgência nas UPAs e CRSs, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), das 6h às 22h.

Já as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), Policlínicas Odontológicas, Centro Especializado em Tratamento de Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP), Centro de Referência em Saúde do Homem (CRSH), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o atendimento ao público externo do LABCEM estarão fechados nos dias 1º e 2 de maio.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a população deve procurar as UPAs, CRSs ou o PAI em caso de necessidade de atendimento médico durante o feriado.

*Com informações da Prefeitura de CG