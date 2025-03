Símbolo histórico de MS será revitalizado e busca título da Unesco

Um dos marcos históricos mais importantes de Mato Grosso do Sul, o Forte Coimbra passará por um processo de restauração completa. A iniciativa também visa qualificar a estrutura para concorrer ao título de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O investimento previsto é de R$ 19,8 milhões, captados por meio da Lei de Incentivos.

A revitalização será conduzida por meio de um acordo de cooperação entre o Comando Militar do Oeste (CMO) e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA – Cultura & Patrimônio).

A restauração do Forte Coimbra incluirá melhorias estruturais, como reparos na cobertura, sistemas hidráulico e elétrico, e adaptações para acessibilidade. Também serão implementadas salas temáticas contando a história do Forte, do Exército Brasileiro e da região fronteiriça.

O compromisso foi firmado nesta quinta-feira (14), em uma solenidade que contou com a presença do governador Eduardo Riedel. O acordo foi assinado pelo comandante do CMO, general Luiz Fernando Estorrilho Baganha, e pelo presidente da APPA, Felipe Vieira Xavier.

O governador destacou o valor histórico do Forte Coimbra, localizado às margens do Rio Paraguai, em Corumbá. Segundo ele, além de preservar a memória do Estado, a restauração também impulsionará o turismo na região.

“Além de todo o valor histórico, o Forte Coimbra tem um significado ambiental, pois está no coração do Pantanal. É um patrimônio que ultrapassa as fronteiras de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A revitalização também será acompanhada pela construção de uma estrada ligando Corumbá ao Forte Coimbra. O projeto de infraestrutura, orçado em R$ 40 milhões, busca facilitar o acesso terrestre e fortalecer o turismo cultural na região.