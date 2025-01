Sonho de asfalto se transforma em dor de cabeça com obras no Jardim Mansur

A espera por asfalto é uma realidade para muitos moradores de Campo Grande. No Jardim Mansur, na região leste da capital, essa espera se prolonga por mais de duas décadas. Mesmo com o crescimento do bairro, algumas ruas ainda não foram pavimentadas.

O professor aposentado Eron Brum, que reside na região há mais de 20 anos, relata a frustração com a situação.

“Era um bairro não procurado, quase não tinha casa, porque não tinha asfalto”, conta ele. “Aqui nas proximidades já tinha asfalto e aqui não, como você vê na minha rua, continua sem asfalto até hoje. Todas as ruas aqui, pra lá tem asfalto e pra cima tem asfalto, nesse miolo aqui não tem asfalto, eu não sei por quê”, desabafa.

Obras iniciadas, mas com transtornos

Em julho de 2024, a prefeitura de Campo Grande homologou um contrato de R$ 11 milhões para obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Jardim Mansur e Jardim Auxiliadora. As obras já estão em andamento, mas, para os moradores, o sonho do asfalto tem se transformado em um desafio diário.

Antônio Darilo, morador do bairro há 8 anos, explica que as obras têm provocado vazamentos e interrupções frequentes no abastecimento de água. “Após o início dos trabalhos, a falta d’água tem sido constante. As máquinas cavaram e realizaram diversas intervenções, o que causa falta de água pelo menos uma vez por semana em minha casa”, comenta.

Mais de um quarto das vias da capital sem asfalto

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), em 2023, Campo Grande possui mais de 4.000 quilômetros de vias urbanas, no entanto, mais de mil quilômetros ainda não foram pavimentados, o que representa cerca de 24% das vias da cidade.

No Jardim Mansur e Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, as obras de pavimentação estão em andamento nas ruas Manoel da Nóbrega, João Fernandes Vieira, Araújo Lima, Amélia Alves Pache, Joaquim Diniz, Luiz Coutinho de Alencar, José Luiz, Carneiro Camargo, Ari Coelho de Oliveira Neto, Renato José Anchieta, Miguel Sutil, Manoel Frederico Pache, Atalaia e Abraão Calux.