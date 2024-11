TCU retoma hoje julgamento sobre concessão da BR-163

O Tribunal de Contas da União (TCU) deve retomar nesta quarta-feira (13) o julgamento sobre a autorização de repactuação do contrato de concessão da BR-163, em Mato Grosso do Sul. O processo estava parado no TCU há mais de um ano, a análise entrou na pauta da quarta-feira passada (6) e foi paralisada porque houve pedido de vista.

Na então apresentação do voto, o ministro relator do caso, Aroldo Cedraz, se posicionou contra a continuação do contrato. O ministro se declarou contrário à proposta apresentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), após negociações com a CCR-MSVia, para estender o atual contrato que não foi cumprido pela empresa. A turma é formada ainda pelos ministros, Benjamin Zymler e Augusto Nardes- que pediu vista.