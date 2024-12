Terça-feira começa com clima instável em Mato Grosso do Sul

Campo Grande amanheceu sob chuva constante nesta terça-feira (3) e há dois alertas de chuva intensa e tempestades vigentes para a Capital, que foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um alerta amarelo de chuva intensa e outro alerta laranja de tempestades, os avisos mostram que pode ocorrer chuva na Capital e outras regiões de Mato Grosso do Sul com volume entre 50 e 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h.

Ainda de acordo com o Inmet, o dia vai ter clima marcado por essas instabilidades e temperaturas amenas, com possibilidade também de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima esperada hoje em Campo Grande é 27°C, enquanto a máxima em todo o estado não vai passar dos 30ºC.

No Sul do estado, Dourados deve ter condições semelhantes, com chuvas isoladas e máxima de 26°C. Já na região do Pantanal, incluindo Corumbá e Aquidauana, a previsão é de chuvas intermitentes acompanhadas de ventos moderados, com máximas chegando a 30°C. Três Lagoas, no Leste do estado, será de céu encoberto e máxima de 28°C.

Os municípios turísticos de Bonito e região também enfrentarão chuvas constantes, o que pode impactar atividades ao ar livre. Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, o dia será marcado por precipitações intensas e temperaturas amenas, com máxima de 25°C.

O cenário é influenciado pela combinação de alta umidade e instabilidades atmosféricas na região central do país. As chuvas que começaram na madrugada devem se intensificar ao longo do dia, podendo vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, como detalha os alertas meteorológicos emitido pelo Inmet.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG