Termina esta semana o prazo de inscrição para vagas de Assistente Educacional Inclusivo na capital

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande, que oferece 200 vagas para o cargo de Assistente Educacional Inclusivo, vão até esta sexta-feira (15). O certame é voltado a candidatos com formação em Magistério ou Normal Médio, com remuneração de R$ 2.500 para jornada de 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente online, pelo site da Prefeitura, e enviar a documentação necessária para o e-mail [email protected]. A inscrição é gratuita, e a seleção será feita por meio de prova de títulos.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final.