Termina hoje o prazo para contestar nota de títulos do Concurso Nacional

Os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) têm até as 23h59 desta terça-feira (5) para contestar a nota preliminar de avaliação de títulos, divulgada na segunda-feira (4).

O recurso deve ser inserido na área do candidato, no site oficial do concurso, utilizando CPF e a senha cadastrada no portal gov.br. Após o login, é necessário acessar o menu “interposição de recursos” para seguir com o procedimento.

A Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do certame, informou que a prova de títulos pode acrescentar 0%, 5% ou 10% à nota final, conforme as diretrizes estabelecidas em cada um dos editais dos oito blocos temáticos.

O valor máximo para a avaliação de títulos é de dez pontos, mesmo que a soma dos títulos apresentados exceda esse limite.

Os documentos aceitos para essa etapa incluem diplomas de doutorado, mestrado e certificados de especialização em nível de pós-graduação, além de comprovação de experiência profissional. A experiência é pontuada em 0,5 ponto por ano completo, sem sobreposição de períodos.

É importante destacar que a apresentação do diploma ou de uma declaração comprobatória da escolaridade é um requisito obrigatório para a análise.

A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório, o que significa que a ausência de títulos não elimina o candidato, embora possa impactar sua posição final na lista de aprovados.

Aqueles que não enviaram a documentação até o dia 11 de outubro receberam nota zero nesta etapa, mas continuam no concurso com a pontuação obtida nas provas objetivas e discursivas.

Cerca de 45.082 candidatos, incluindo concorrentes de nível superior e médio, estavam habilitados a enviar títulos em outubro. O resultado dos recursos será divulgado no dia 19 de novembro, e a lista final dos aprovados sairá no dia 21 de novembro.

Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o CNPU, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ocorreu em 18 de agosto, mobilizando 970.037 participantes em 228 cidades para disputar 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais.



*Com informações da Agência Brasil