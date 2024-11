Termina hoje o prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13º

As empresas têm até hoje (29) para depositar a primeira parcela do décimo terceiro salário. O prazo seria até 30 de novembro, mas com a data caindo em um sábado, o pagamento deve ser antecipado para a sexta-feira, o último dia útil do mês.

A partir de 1º de dezembro, o empregado com carteira assinada começará a receber a segunda parcela, que deve ser paga até 20 de dezembro.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário extra injetará R$ 321,4 bilhões na economia do país neste ano. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.096,78.

Aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada, por pelo menos 15 dias, têm direito ao décimo terceiro. Dessa forma, o mês em que o empregado tiver trabalhado 15 dias ou mais será contado como mês inteiro, com pagamento integral da gratificação correspondente àquele mês.

O décimo terceiro salário só será pago integralmente a quem trabalha há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente. O cálculo é feito da seguinte forma: a cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a 1/12 do salário total de dezembro.

*com informações da Agência Brasil