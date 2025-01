Três equipes de MS participam de competição nacional de vôlei adaptado

Três equipes de Mato Grosso do Sul estão em Palmas, Tocantins, até domingo (26) para disputar a etapa nacional da Superliga Melhor Idade das Américas. A competição, que reúne atletas idosos em partidas de vôlei adaptado, começou na última quarta-feira (22).

Os times que representam o estado são o Conssol de Ponta Porã, o CCI Vovó Ziza de Campo Grande, e a seleção de Rochedo. A participação das equipes é apoiada pelo Governo do Estado através da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Com uma delegação de 56 jogadores acima dos 40 anos, a viagem para Palmas foi marcada por muita expectativa. O técnico do CCI Vovó Ziza, Edivaldo Barbosa Lacerda, compartilha sua visão sobre a importância do esporte para os idosos.

“Trabalhar com esses atletas é incrível. No Vovó Ziza, temos quatro times: dois masculinos e dois femininos, nas categorias 60+ e 70+. O vôlei adaptado proporciona uma qualidade de vida extraordinária. Eles estão sempre animados e felizes, e é gratificante ver a alegria deles em competir”.

A atleta e coordenadora do Conssol, Márcia Teodora de Oliveira, não esconde seu otimismo. “Nosso foco é trazer o troféu para Mato Grosso do Sul […] Essa modalidade transforma vidas, melhorando a saúde e renovando as energias e a motivação de todos”.

Regras

O vôlei adaptado é uma variação do voleibol tradicional, com regras ajustadas para atletas com mais de 40 anos. Por exemplo, no saque, a bola deve ser lançada sem ultrapassar a altura dos ombros. Assim como no vôlei profissional, há seis jogadores por time.

Contudo, os atletas da linha de frente, próximos à rede, não podem saltar ao interceptar a bola, e na recepção, o jogador pode segurá-la com ambas as mãos, sem um limite de tempo para executar o passe.

*Com informações da Fundesporte