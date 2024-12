UFMS leva cinema francês a todos os campi com exibição online

A comunidade universitária da UFMS poderá assistir ao filme 1874, o Nascimento do Impressionismo nesta quarta-feira (4), às 20h, como parte do Festival Varilux de Cinema Francês.

A exibição será online e aberta a estudantes, professores, técnicos administrativos e colaboradores de todos os câmpus, promovendo o acesso ao cinema francês em versão original com legendas em português.

Dirigido por Julien Johan e Hugues Nancy, o longa retrata os primeiros passos do movimento impressionista, destacando artistas como Monet, Renoir e Degas. Além de apresentar uma das mais importantes expressões artísticas da França, o filme contextualiza o ambiente histórico e social do país no século XIX, favorecendo um mergulho na cultura e nos valores que moldaram esse período.

Após a exibição, haverá uma conversa em português sobre os temas abordados no filme, conduzida por Loïc Lê Morvan, professor assistente de francês e coordenador do projeto. “É uma oportunidade de entender como o Impressionismo reflete valores de inovação e ruptura com as tradições, elementos fundamentais da história da França”, explicou o docente.

A atividade é organizada pela Secretaria de Relações Internacionais da Agência de Internacionalização e Inovação (Aginova), que busca fortalecer o intercâmbio cultural e acadêmico por meio do cinema. Interessados em participar podem obter o link de acesso entrando em contato com os organizadores por e-mail ([email protected]).

O Festival Varilux, em sua 15ª edição, tem como objetivo aproximar o público brasileiro da cultura e do idioma francês, reafirmando o papel do cinema como um elo cultural entre os países.

*Com informações da UFMS