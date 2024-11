Urologista alerta para falta de sintomas em estágio inicial do câncer de próstata

O mês de novembro recebe a cor azul para alertar os homens para os risco do câncer de próstata. Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o urologista especialista em cirurgia robótica, José Ricardo Silvino alertou que a doença no estágio inicial pode não apresentar sintomas.

“É uma doença assintomática nas fases iniciais. Por isso a necessidade de conscientização e fazer com que o paciente, que o homem procure uma assistência médica regular e com bastante antecedência. Existem duas doenças básicas na próstata. A principal e mais comum é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna da próstata que acontece no miolo, no centro da próstata. Essa doença é benigna e ela dá sintomas. O câncer de próstata acontece na periferia, na casca da próstata. E essa região é distante da uretra, que é o que causa sintomas”.

Segundo o médico, o diagnóstico da doença é realizado por uma combinação de exames, os principais são o exame de sangue do PSA e toque retal.

“São os dois exames obrigatórios […] se precisar continuar na investigação, ele vai fazer um exame de imagem, geralmente uma ressonância de próstata e uma biópsia de próstata para a gente poder confirmar ou excluir o diagnóstico de câncer”.

Durante a entrevista o urologista falou ainda sobre o tratamento e a cirurgia utilizando a robótica. De acordo com o médico, a cirurgia minimamente invasiva contribui para a redução do risco cirúrgico e também para a recuperação mais rápida do paciente.

Acompanhe a entrevista completa: