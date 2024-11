Vestibular exclusivo para Odontologia em novembro seleciona acadêmicos na Capital

A partir de 2025, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) iniciará a primeira turma de Odontologia. O curso aprovado este ano pelo Ministério da Educação começa os trabalhos com nota 5. Segundo o coordenador do curso, Leandro Tortosa, a abertura da graduação é um sonho antigo.

“Esse sonho, que começou já há bastante tempo e foi gestado um pouco depois do início da pandemia, trouxe para gente essa grande realização, que foi a aprovação agora em 2024, do curso de Odontologia pelo Ministério da Educação (MEC). E o que nos deixou mais felizes e muito orgulhosos é que foi o curso aprovado com a nota 5, que é a nota máxima do MEC. Em março deste ano a gente recebeu essa boa notícia. Isso nos encheu de orgulho porque é o único curso da Capital com essa nota e justamente por conta dos investimentos que a universidade faz não só na educação, mas na pesquisa, na extensão e na pastoral”.

Conforme o coordenador, o curso está estruturado em cinco anos de graduação, 100% presencial.

“É um curso que já nasce integrado com as áreas da saúde, ou seja, nós já aproveitamos toda a estrutura tradicional existente da UCDB, o corpo docente, as disciplinas; os laboratórios, toda a infraestrutura que nós temos. O aluno não vê só uma disciplina, ele vê um conjunto de disciplinas para fazer uma abordagem mais completa do paciente”.

As inscrições para o Vestibular exclusivo para o curso de Odontologia podem ser realizadas no site da UCDB. A prova será presencial no dia 23 de novembro (sábado), às 8h, no campus da Avenida Tamandaré, 6.000.