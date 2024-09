18 pontos passam por obras na BR-163 nesta terça-feira

Em Mato Grosso do Sul, 18 pontos da estrada passam por obras na BR-163. Conforme informações da concessionária que administra o trecho de Norte a Sul no estado, a CCR MSVia, nesta terça-feira (17), os locais passam por obras e serviços de melhoria que interferem no fluxo da rodovia.

Nesses pontos, acontecem operações pare-e-siga ou desvios, dependendo do caso, e pode haver interferência no tráfego. Entre os serviços realizados estão manutenção do pavimento, tapa buraco, pintura de faixas e manutenção em drenagens.

De acordo com o SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nos trechos indicados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas temporariamente.

Pontos em desvio

Coxim – no km 734;

Bandeirantes – entre os kms 584 e 582;

Jaraguari – entre os kms 502 e 501;

Dourados – no km 270, e entre os kms 265 e 263, e entre os kms 264 e 262;

Caarapó – entre os kms 198 e 104;

Pontos com pare e siga

Sonora – entre os kms 841 e 840;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 818 e 817;

Coxim – entre os kms 739 e 738, e no km 734;

Rio Verde de MT – no km 727;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 609 e 608;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 415 e 412, entre os kms 408 e 407, e no km 374;

Caarapó – no km 225 e entre os kms 217 e 215;

Juti – entre os kms 163 e 162, no km 156 e entre os kms 158 e 155;

Juti/Naviraí - entre os kms 153 e 149;

Naviraí – entre os kms 144 e 140, entre os kms 136 e 132, e entre os kms 132 e 129;

Itaquiraí – no km 86