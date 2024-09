2º Fórum ESG Amcham chega ao fim, com discussões sobre oportunidades de sustentabilidade no paí

A última palestra do 2º Fórum ESG Amcham trouxe à tona questões cruciais sobre sustentabilidade e seu impacto nos negócios. João Zeni, Diretor de ESG LATAM, Electrolux abordou a urgência da pauta sustentável, reforçando que o tema, antes visto como algo futuro, agora se impõe como uma prioridade mundial.

Zeni iniciou sua apresentação enfatizando a gravidade das mudanças climáticas, evidenciadas por fenômenos como queimadas e inundações, e como isso impacta as corporações. “É um tema atual e não podemos mais esperar. Precisamos agir, e rápido”, afirmou. Segundo ele, as empresas que não enxergarem a sustentabilidade como uma oportunidade de negócio logo se depararão com grandes riscos, seja pela pressão dos consumidores, seja pela regulação crescente.

Além disso, o diretor trouxe o exemplo da Electrolux, que tem focado em alinhar seu propósito de "transformar vidas para melhor" com a redução dos impactos ambientais em sua cadeia de valor. Ele destacou que a sustentabilidade não deve ser romantizada, mas sim incorporada de forma estratégica nos negócios. "É fundamental que as empresas vejam a sustentabilidade como parte do modelo de negócio, e não apenas como um adereço", afirmou.

João Zeni foi o último palestrante do evento. Foto: Duda Schindler/CBN-CG

Entre as tendências mencionadas, Zeni destacou a importância do ESG não apenas como uma estratégia corporativa, mas como uma forma de contribuir com a sociedade. Ele apresentou dados globais que mostram que seis dos dez maiores riscos do futuro estão relacionados ao meio ambiente. "O padrão de consumo atual não é sustentável. Precisamos mudar essa realidade, e rápido", alertou.

Para Zeni, a América Latina, apesar de ser rica em recursos naturais, não está imune aos desafios ambientais. Ele destacou a migração climática como um dos grandes desafios futuros, mencionando que as mudanças no clima já estão forçando populações a se deslocarem em busca de sobrevivência.

Além das palestras, o evento contou com a participação ativa do público. Hudson Marcos Alves Dias, advogado presente no evento, expressou seu entusiasmo com o que foi discutido. “O que mais me marcou foi entender o propósito por trás das empresas que estão focadas no ESG. É incrível ver como isso impacta diretamente a sustentabilidade e o futuro dos negócios”, comentou.

Hudson também ressaltou que o evento superou suas expectativas, especialmente pela clareza e profundidade com que o tema foi abordado pelos palestrantes, que trabalham diretamente na ponta do mercado. "Foi um encontro enriquecedor e trouxe muitas reflexões práticas sobre como podemos avançar nessa pauta".