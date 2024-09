2º Fórum ESG Amcham começa com auditório lotado e expectativa alta do público

O 2º Fórum ESG Amcham, que está sendo realizado na capital sul-mato-grossense, iniciou seus trabalhos com grande expectativa sobre a importância da sustentabilidade nos negócios. A primeira palestra, ministrada por Lucas Faia, Diretor da Humanizadas, apresentou dados reveladores sobre a maturidade das empresas brasileiras em relação à agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português significa Ambiental, Social e Governança).

Segundo a pesquisa Panorama ESG 2024, realizada em parceria com a Amcham, mais da metade das empresas brasileiras já incorporaram a agenda ESG em suas estratégias de negócios. Essa mudança de paradigma representa um avanço significativo, indicando que as empresas estão cada vez mais conscientes de sua responsabilidade social e ambiental.

Lucas Faia foi o primeiro palestrante do evento. Foto: Gerson Wassouf/CBN-CG

"A pauta ESG trabalha três pilares fundamentais: social, ambiental e governança. Ao adotar práticas ESG, as empresas contribuem para um futuro mais sustentável e impactam positivamente toda a sociedade", afirmou Lucas Faia.

A espectadora Thayla Fialho, assessora técnica da Sanesul, apontou a importância desse evento e o motivo de estar presente. "O ESG conecta tudo. Ele abrange desde a sustentabilidade até a governança, passando pela área social. É fundamental que todas as empresas, independentemente do seu segmento, adotem práticas ESG. E essa é uma oportunidade de estar aprendendo junto com outros líderes de empresas que tem pautas semelhantes e que tem dado certo", destacou Taila.

O evento é o 2º Fórum ESG Amcham realizado em 2024, sendo o primeiro em São Pualo, e também o 2º Fórum RCN de Sustentabilidade. O diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, comentou que a noite será de muito aprendizado para os presentes. "O ESG é a pauta que está no momento, e como as empresas aplicam essas práticas de forma que traga maiores resultados. Será uma noite de bastante conteúdo onde acho que todos sairão satisfeitos com os resultados", afirmou.