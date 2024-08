69% dos idosos em Mato Grosso do Sul acessam à internet

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da informação e Comunicação (PNADC - TIC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a proporção de idosos (60 anos ou mais) que utilizam a internet no estado saltou de 24,3% em 2016 para 69% em 2023.

A aposentada, Maria Carvalho, integra esse universo de idosos conectados na internet. "Eu estava mexendo no computador da minha filha, ela tinha me ensinado como abrir e usar. Aí, ontem, ela deixou ligado e eu fui lá ver como era. Foi bem fácil, não deu muito trabalho", conta Maria. Ela descreve como a internet se tornou parte integral de seu dia a dia. "Hoje eu uso a internet para tudo, para me divertir, assistir filmes, e passar o tempo quando não tenho nada para fazer".

Continue Lendo...

Dona Maria lembra ainda como a tecnologia alterou a maneira como as pessoas se comunicam e acessam serviços. "Quando eu era jovem, dependíamos do orelhão, era complicado. Hoje, com o celular na mão, você tem o mundo todo ali. A tecnologia facilitou muito, não há mais necessidade de sair de casa para fazer compras ou marcar consultas". No entanto, ela também reflete sobre as mudanças nas interações sociais. "A única coisa ruim é que, ao mesmo tempo em que facilita, a tecnologia nos distancia das pessoas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No geral, a internet está presente em 95,4% dos domicílios sul-mato-grossenses, um aumento de 19,5 pontos percentuais em relação a 2016. Entre os usuários da internet, 93,3% afirmam utilizá-la diariamente, com as principais finalidades sendo conversar por videochamadas, enviar mensagens e assistir a vídeos.

O telefone celular se consolidou como o principal dispositivo de acesso à internet, sendo utilizado por 98,8% dos usuários. A televisão também ganhou destaque, com 45,6% dos usuários acessando a internet por esse meio.