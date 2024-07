A beleza feminina e a importância da autoestima

Para a mulher é muito importante se sentir bem consigo mesma e ter uma boa autoestima para enfrentar os desafios da vida e, para isso, existem alternativas estéticas tecnológicas que podem auxiliar nos cuidados com a pele e elevar a beleza feminina. Esse tema foi assunto do programa CBN Você Mulher deste sábado (20) e Juliana Gambim conversou com a biomédica, Natália Morota, e a médica de emagrecimento e medicina preventiva, Brenda Ueti, especialistas que atuam na Clínica Harmony, em Campo Grande.

Confira a entrevista completa: