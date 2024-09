A faca de dois gumes da sustentabilidade brasileira

O etanol, amplamente produzido no Brasil, é frequentemente apontado como uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis. O biocombustível tem o potencial de reduzir as emissões de CO2 em até 90% em comparação à gasolina, considerando o ciclo de vida completo. No entanto, o cenário não é tão simples.

Fernando Garayo, na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (23), apontou que um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) acendeu um alerta importante: 92% do aumento da produção de etanol no Brasil poderá ocorrer em áreas desmatadas. Isso porque a expansão do cultivo da cana-de-açúcar tende a ocupar regiões já utilizadas pela pecuária e pela agricultura, o que indiretamente resultaria na abertura de novas áreas para pasto e plantio.

Confira a coluna na íntegra: