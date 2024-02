Acidentes ocorrem próximo ao destino, alerta Polícia Militar Rodoviária

Segue até o próximo dia 14 de fevereiro, quarta-feira, às 12h, a Operação Carnaval 2024 nas estradas estaduais. De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Mato Grosso do Sul, Tenente Coronel Coronel Vinícius de Souza Almeida, a ação tem como foco o combate às principais infrações de trânsito como associação de álcool e direção e excesso de velocidade.

"Tolerância zero para o uso de álcool e direção. É importante frisar que a multa para quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool é de R$ 2.939. Quem também se negar a fazer o teste de alcoolemia comete infração".

Entre os locais de maior atenção durante o carnaval estão municípios próximos a pontos turísticos como: Paranaíba, Bonito, Aquidauana, Ponta Porã, Corumbá e Rio Verde de Mato Grosso. As estradas com maior incidência de acidentes no estado são a MS-040 e MS-080. De acordo com estatísticas da PMR, os acidentes ocorrem em locais próximos ao destino. Segundo o comandante, isto pode estar ligado à pressa e à vontade de chegar mais rápido. A entrevista completa.