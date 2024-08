Acrissul sedia pela primeira vez o Festival Internacional da Carne

Entre os dias 13 e 15 de setembro, a Acrissul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, realizará o 1º Festival Internacional da Carne no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). O CBN e Acrissul deste sábado (31), recebeu a empresária, Márcia Marinho, para contar os detalhes do evento.

O evento deste ano marca a integração do Festival da Carne MS, que está em sua terceira edição, ao calendário da Acrissul. Originalmente planejado para ocorrer na Explanada Ferroviária, o festival será realizado no parque da associação, com o objetivo de ampliar sua visibilidade e alcance.

Durante o festival, os visitantes poderão desfrutar de estações com diversos cortes de carne, além de uma programação cultural com apresentações musicais e um circuito de palestras sobre produção bovina. O evento será gratuito, mas os visitantes pagarão pelo consumo e pelo acesso aos shows.

