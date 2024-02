Adoção de sistemas integrados pode ser vantajosa para a lavoura

Um estudo realizado pela Embrapa no Bioma Cerrado revelou que a adoção de sistemas integrados pode ser vantajosa na redução das emissões de óxido nitroso e na diminuição das aplicações de fósforo e potássio, comparados a sistemas de lavouras contínuas fertilizadas com doses convencionais desses nutrientes.

Os resultados indicam que sistemas de lavoura contínua, com os baseados no cultivo solteiro de soja e sorgo, promoveram maiores emissões de óxido nitroso com a fertilização recomendada em comparação com sistemas que receberam metade da dose aplicada com fertilização de manutenção.

A pesquisa, conduzida por 22 anos na Embrapa Cerrados, revelou que o pastejo e a adubação com metade das doses de fósforo e potássio reduziram as emissões acumuladas de gás. De efeito estufa em 59%. Os pesquisadores destacam ainda que os sistemas integrados são mais eficientes na utilização dos nutrientes e contribuem para a qualidade do solo, além de mitigar as emissões de gases de efeito estufa.