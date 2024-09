Advogada explica o ITCMD diante da Reforma Tributária

Diversas mudanças são aguardadas com a regulamentação da Reforma Tributária que está em tramitação no Senado Federal. E um dos pontos de atenção é O ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), um imposto pouco conhecido da maioria do público.

Embora chamado de “imposto sobre heranças”, o tributo pode incidir não só nessas situações, mas também em alguns outros casos de transferências gratuitas de bens, como doações ou partilha de bens no divórcio.

Continue Lendo...

A advogada e sócia do escritório Lima e Pêgolo, Louzianny Moreira, esclareceu alguns pontos importantes que devem ser observados por quem precisa fazer doações ou receber patrimônio como herança. A expectativa é para que haja, pelo menos, uma redução na burocracia, explicou a advogada.

Clique abaixo e acompanhe na entrevista realizada na Rádio CBN Campo Grande.