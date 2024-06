Advogado Henrique Lima passa a integrar a Comissão Especial da OAB Nacional

Nessa segunda-feira (24), o advogado sul-mato-grossense Henrique da Silva Lima tomou posse como membro consultor da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio, do Conselho Federal da OAB.

Lima destacou a importância da Comissão Especial para tratar de pautas relevantes ao setor do agronegócio: "Para todos aqueles envolvidos na cadeia produtiva do país, desse segmento que é tão relevante para o PIB nacional, para o nosso PIB, onde a gente analisa e acompanha projetos de lei, onde a gente tem uma proximidade muito grande com os parlamentares, apontando aquilo que é relevante para o agro, que é importante para fomentar o agro. Onde a gente emite parecer, emite opinião quando a OAB é intimada a se manifestar sobre determinada pauta."

O Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, ressaltou “que é um tema muito importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Tenho certeza que ele desenvolverá um belíssimo trabalho na OAB Nacional”.

A Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio reúne 30 membros consultores. Entre eles, há outros dois advogados de Mato Grosso do Sul: Márcio Antônio Torres Filho e Sérgio Paulo Grotti.

"É muito importante para a OAB Mato Grosso do Sul ter mais um representante ali nessa comissão porque o nosso estado é uma referência no agro, um estado produtor de grande relevância de grande peso na balança. E e eu fico honrado com essa oportunidade", concluiu o advogado Henrique da Silva Lima.