Aeronave da dupla Jads e Jadson faz pouso forçado em Campo Grande

Uma aeronave pertencente à dupla sertaneja Jads e Jadson fez um pouso forçado no aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na tarde deste sábado (25), por volta das 16h30. O avião, com capacidade para transportar seis pessoas, aterrissou com o trem de pouso recolhido.

Durante o pouso de emergência, a aeronave se arrastou pela pista, gerando muitas faíscas e danificando até a pista do aeroporto. O piloto conseguiu manter o controle da aeronave.

Continue Lendo...

A falha no acionamento correto do trem de pouso pode ter sido causada por uma possível falha mecânica, o que deve ser apurado pelos técnicos do Centrode Investig ação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB), incluindo análise das condições da aeronave, histórico de manutenção e condições meteorológicas no momento do pouso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Somente o piloto estava à bordo e não ficou ferido, conforme informou a própria dupla de cantores nas redes sociais, horas depois do ocorrido. "A gente não estava na aeronave, muito menos em Campo Grande [...] Nosso piloto ligou pra dizer que tinha acontecido esse incidente, que o avião tinha pousado de barriga. A gente nem sabe o porque, o motivo. Vamos apurar as causas agora. Mas está tudo bem, o piloto tranquilo. Só susto e os danos materiais", informou Jads.

A dupla sertaneja está em São Joaquim da Barra-SP, onde faz show nesta noite. Jads e Jadson haviam se apresentado em Ponta Porã, na sexta-feira, num evento corporativo. Devido às condições climáticas, eles viajaram em um voo comercial para o interior de São Paulo, neste sábado.

Conforme registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de prefixo PR-LJE está em situação regular de aeronavegabilidade. Trata-se de um Beech Aircraft modelo BE58, fabricado em 1980 e comprado pela dupla sertaneja há exatos dois anos.

A pista do aeroporto Santa Maria foi temporariamente fechada para pousos e decolagens enquanto a equipe de manutenção do aeroporto trabalha na remoção da aeronave e na avaliação dos danos à pista.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG