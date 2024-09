Agências públicas de emprego disponibilizam mais de quatro mil vagas, nesta quarta

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.287 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (11), em Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro (10); alinhador de pneus (2); atendente de lanchonete (69); auxiliar de logística (22); comprador (2); corretor de imóveis (10); eletricista (1); mecânico de automóveis e caminhões (2), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.559 postos de trabalho em 80 áreas de atuação. São oportunidades para atendente de telemarketing (100); auxiliar de estoque (20); auxiliar nos serviços de alimentação (207); gerente de produtos e operações (1); operador de caixa (341) e vendedor interno (30), por exemplo.



Já o público pessoa com deficiência (PcD) têm à disposição 18 vagas exclusivas em 9 funções diferentes. As atividades com maiores números de ofertas para contratações são as de auxiliar administrativo (5) e atendente de farmácia (3).

Continue Lendo...

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira a lista de vagas disponíveis clicando aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cadastro Funsat

A agência alerta para que os interessados mantenham o cadastro atualizado, para isso é importante ter em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585 / Ramal 5800.

Funtrab

Outra agência que disponibiliza vagas de emprego, nesta quarta-feira (11), é a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). Ao todo são 1.746 vagas distribuídas em mais 100 funções.

Há, ainda, 85 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Neste caso, é necessária a apresentação de laudo médico atualizado. Para estudantes que cursam o nível superior ou médio estão disponibilizadas 84 vagas de estágio. Assistente administrativo (7), Assistente de serviço de contabilidade (7), Atendente de lojas (4), Atendente de serviço médico (3), Auxiliar administrativo (27), Auxiliar contábil (1), Auxiliar de escritório (11), Auxiliar de pessoal (1), Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série (3), Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) (4), Publicitário (3), Recepcionista atendente (12) e Técnico de engenharia civil.

Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Atendimento na Rede Fácil (Campo Grande):

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho

Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino

Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.