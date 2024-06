Além de festas juninas, final de semana conta shows musicais e festa do queijo em MS

O mês de junho chegou e com ele as tão esperadas festas juninas, ou melhor, os “arraiás”. O município de Bela Vista promove o Arraiá da Fronteira, com shows do grupo Canto da Terra e Brenno Reis e Marco Viola. Na capital, tem festa junina da Vila Jacy, da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), da escola de samba Igrejinha, da Associação Okinawa e muito mais, com muita comida típica, música e danças para toda a família.

O Parque das Nações Indígenas recebe, no domingo, mais uma edição do MS ao Vivo, com Zeca Baleiro e Chico César, embalados pela apresentação de abertura de Jerry Espíndola, prometendo uma noite de MPB e música regional.

No Shopping Campo Grande, acontece o Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil, prometendo uma experiência culinária única com uma variedade de preparações de torresmo e outras delícias. Enquanto isso, a Festa do Queijo de Rochedinho oferece aos visitantes uma oportunidade de saborear uma variedade de geleias, vinagres e azeites saborizados, além de curtir apresentações musicais com Gilson e Júnior e Alma Serrana.

A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão. Confira:

Sexta-feira (7)

Exposição Cores do MS - O Espaço Arte exibe obras de várias artistas talentosas, incluindo Lúcia Monte Serrat, Giane Bifon, Gagá Gabrielli, Jaqueline Basso, Olga Martínez, Paola Roma e Patricia Helney. Esses encontros artísticos ocorrem aos sábados, onde as artistas se dedicam à pintura em aquarela.

As peças expostas refletem as perspectivas únicas de cada artista, inspiradas pelas Cores do Mato Grosso do Sul. Com técnicas que incluem pinceladas leves, mistura fluida de cores, colagens e bordados, as obras contam histórias que destacam a beleza e a cultura do estado de Mato Grosso do Sul. A exposição estará aberta ao público durante todo o mês de junho.

Horário: 7h às 11h e 13h às 16h

Local: Paço Municipal - Av. Afonso Pena, 3279, 2º andar - Centro

Entrada: gratuita

Torresmofest - O Shopping Campo Grande será o palco do Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil. Com mais de 400 edições realizadas e mais de oito milhões de visitantes em todo o país, o evento promete uma experiência culinária única nesta sexta, sábado e domingo.

Durante quatro dias, os visitantes poderão se deliciar com uma variedade de preparações de torresmo, incluindo torresmo de rolo, torresmo pururuca e o clássico torresmo de boteco. O festival também contará com diversas barracas oferecendo uma variedade de comidas, como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com shimeji. Para complementar a experiência gastronômica, haverá chope artesanal exclusivo.

Nesta sexta-feira, tem show da banda On the Road, trazendo cover do Guns N’ Roses. No sábado será a vez de Leandro Duo, banda Kefla com cover do Charlie Brown Jr e tributo aos Mamonas Assassinas, com a banda Alziras. Para fechar o evento, sobem ao palco, no domingo, Junior Parente, Rafael e Bohemian Rock com cover do Queen.

Horário: 12h às 22h

Local: Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Feira Gaúcha – Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País fazem parte dos produtos disponibilizados na feira que está localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: gratuita

Exposição Imersiva do Van Gogh - A exposição imersiva de Vang Gogh, aclamada por mais de meio milhão de pessoas no Brasil, prossegue na capital. A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

A exposição funciona todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingresso a partir de R$ 60, pelo link https://encurtador.com.br/kFNV0

Authentic Games – Localizado na praça central do Shopping Campo Grande, o parque de diversões temático Authentic Games é inspirado no canal do Youtube criado em 2011 pelo mineiro Marco Túlio Marcos Vieira – o Authentic Games dos jogos. O sucesso da Internet reúne mais de 20 milhões de inscritos no canal de jogos Minecraft Mods, Minecraft Survival, Minecraft SHORTS, Minecraft Seeds ou Seeds do Minecraft, Minecraft ModPACK, Minecraft Pocket Edition conhecido como Minecraft PE ou Minecraft de Celular. A atração conta com jogos, aventura e uma grande piscina de bolinhas. Destinado a crianças de dois a 13 anos, o parque funciona todos os dias, seguindo o horário de funcionamento do Shopping.

Horário: 10h às 22h; 10h às 21h (domingo)

Local: Shopping Campo Grande - Av. Afonso Pena, 4909 - Santa Fé

Entrada: ingressos a partir de R$ 50, com venda no local

Aventura na Lava - Tem brincadeira inédita no Shopping Norte Sul Plaza: o parque “Aventura na Lava” é uma brincadeira diferente inspirada em um vulcão em erupção, com escorregador temático, ponte de corda, labirinto, cama elástica, área baby e a ideia de uma grande piscina de bolinhas que remete às lavas de um poderoso vulcão. O parque é um desafio para a garotada, convidada a imaginar um rio de lavas no chão de bolinhas, com obstáculos a serem vencidos.

A atração se destina a crianças da faixa de 1 a 12 anos. Os menores de cinco anos devem estar acompanhados de um responsável. O parque fica na praça de eventos, e os valores dos ingressos são: R$ 50,00 por 30 minutos (com adicional de R$ 10,00 a cada 15 minutos extras na atração).

Horário: 10h às 23h (sexta e sábado) e 10h às 21h (domingo)

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

The Kingdom Park - O estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza do The Kingdom Park está ocupado por um castelo inflável gigante. São mais de 600 metros quadrados de pura diversão, o castelo está localizado no estacionamento G com entrada pela Rua Japão e acessos pela saída da Loja Riachuelo e saída da Cinépolis na Praça de Alimentação.

Horário: 16h às 22h

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

Entrada: ingressos a consultar no local

Arraiá na Jacy - Os moradores da Vila Jacy estão organizando um arraiá animado na pracinha do bairro, prometendo muita diversão com comidas típicas, boa música e uma tradicional quadrilha. Durante a noite, haverá premiações para a melhor CÃOpirinha, a melhor caipirinha infantil e a barraca mais bem decorada. A entrada é gratuita.

Horário: 17h

Local: Pracinha da Jacy, Rua Brigadeiro Tobias, 1966 - Vila Jacy

Entrada: gratuita

Bela Vista

Arraiá da Fronteira - Bela Vista se prepara para o tradicional Arraiá da Fronteira, com muita comida típica, apresentações culturais e shows. O grupo Canto da Terra sobe ao palco nesta sexta-feira. Já no sábado, terá modão sertanejo com Brenno Reis e Marco Viola.

Horário: a partir das 18h

Local: em frente ao Paço Municipal - Bela Vista

Entrada: gratuita

Ribas do Rio Pardo

Cine Sustentável - O Cine Sustentável Sicredi dá continuidade ao circuito nacional de exibição de filmes em praça pública. O projeto de cinema gratuito ao ar livre chega a Ribas do Rio Pardo. Será exibido Documentário da Cidade, Sobre Amizade e Bicicletas e Sing 2.

Horário: 18h30

Local: Parque dos Ipês - Ribas do Rio Pardo

Entrada: gratuita

Costa Rica

Encanta Costa Rica - A cidade de Costa Rica se prepara para receber a etapa nacional do 3º Festival de Música “Encanta Costa Rica”, nesta sexta e sábado. O evento, que já contou com a etapa regional no mês de março, busca incentivar intérpretes de diferentes estilos musicais, promover o intercâmbio artístico-cultural da região, resgatar e despertar o gosto musical na comunidade e valorizar os compositores do estilo Chamamé, registrado como patrimônio imaterial do estado.

Horário: a partir das 19h

Local: praça Manoel Romualdo Gonçalves (praça central de Costa Rica)

Entrada: gratuita

Sábado (8)

Feira da Colônia Paraguaia - A primeira edição da Feira da Colônia Paraguaia será realizada neste sábado, oferecendo uma rica programação com apresentações culturais, artesanatos, comidas típicas e um espaço kids. As atrações musicais incluem Rosy Firmo e Alarcon, Eloá Nantes, Toucinho Banda e convidados. A entrada é gratuita.

Horário: 8h às 15h

Local: Associação Colônia Paraguaia - R. Ana Luiza de Souza, 610 - Pioneiros

Entrada: gratuita

Feira de Antiguidades - A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Ary Coelho será realizada neste sábado. O evento contará com expositores de moda e artesanato, além de itens colecionáveis, decoração, móveis e eletrônicos antigos. Esta edição terá como tema "Povos Originários", em celebração ao Dia dos Povos Indígenas.

Horário: 8h às 14h

Local: Praça Ary Coelho - Av. Afonso Pena - Centro

Entrada: gratuita

Arraiá da AACC - A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer promove sua tradicional festa caipira, oferecendo uma variedade de comidas típicas à venda, como sobá, espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, drinks, quentão, doces e linguiça de Maracaju. O evento contará também com danças, apresentações sertanejas e uma área kids. A entrada tem um valor simbólico de R$ 10 por pessoa, com entrada gratuita para crianças de até 10 anos. Todo o valor arrecadado será destinado à manutenção das atividades da instituição.

Horário: 12h

Local: Bosque Expo - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados

Entrada: R$ 10 (crianças de até 10 anos não pagam)

Bazar da Fraternidade Despertar - O evento contará com mais de 2 mil peças apreendidas pela Receita Federal. Os visitantes encontrarão uma variedade de itens, com preços a partir de R$ 3. Entre os destaques estão jaquetas e casacos, além de brinquedos, acessórios para celular, malas e perfumes.

Horário: 13h30

Local: R. São Carlos, 577 - Vila Santa Luzia

Entrada: gratuita

Feira MiXturô – Empreendedorismo, economia criativa e gastronomia. Esta é a Feira Mixturô, que ocupará a Praça do Peixe neste sábado, com o objetivo principal de arte e a cultura acessível a todos e todas. Haverá exposição de pequenos empreendedores e artesãos.

Horário: 16h às 21h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor, 700 – Vilas Boas

Entrada: gratuita

Feira do Vinil - A tradicional Feira do Vinil retorna para mais uma edição, apresentando 10 lojas expositoras e mais de 4 mil discos. O DJ Samambaia será o responsável pela discotecagem do evento.

Horário: 17h

Local: Éden Beer - Av. Mato Grosso, 68 - Centro

Entrada: gratuita

Feira do Bosque no Bosque - A terceira edição da Feira Bosque no Bosque está chegando neste sábado e domingo. O evento contará com uma variedade de expositores, incluindo artesanato, produtos orgânicos, antiguidades e muito mais. Além disso, haverá atrações culturais, oportunidades de adoção de cães e gatos e muita diversão para toda a família.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados

Entrada: gratuita

Arraiá da Igrejinha - A escola de samba de Campo Grande preparou uma noite de diversão com a presença da banda O Tal do Forró, além de um casamento caipira protagonizado por Mariana e Jonas. O evento também contará com um animado bingo, oferecendo muitas premiações, uma barraca de comidas típicas e o tradicional Correio Elegante.

Horário: 18h

Local: Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.982 - Cabreúva

Entrada: gratuita

Festa Junina do União - A 5ª Festa Junina do União está chegando com uma variedade de barraquinhas de comidas típicas, incluindo pratos internacionais para os mais diversos paladares. Além disso, o evento contará com um animado bingo e diversas atrações artísticas.

Horário: 19h

Endereço: Praça Generoso da Costa Benevides - Parque Residencial União

Entrada: gratuita

Arraiá da Coração de Maria - Neste sábado, a programação religiosa será com o tema "Solenidade do Imaculado Coração da Bem-Aventurada Virgem Maria", incluindo a bênção dos terços, velas e imagens. Além disso, a festa contará com shows de Silvia, Claudinei, Tarsila e amigos, e Patrécio.

Horário: 19h

Endereço: Av. Hiroshima, 1.233 – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Festa Junina da Orla Morena - Além das tradicionais barracas típicas, a festa contará com atividades como bingo, correio elegante e apresentações culturais.

Horário: 17h às 23h

Endereço: Av. Noroeste, 1.800 - Cabreúva

Entrada: gratuita

Arraiá Quiçá Bar - O arraiá do Quiça será realizado neste sábado, com forrózinho animado por Gabriel Chiad. O evento contará com um shot misterioso para os participantes caracterizados, além de quentão, correio elegante, pescaria e uma variedade de comidas e bebidas típicas.

Horário: 18h

Local: R. Euclides da Cunha, 488 - Jardim dos Estados

Entrada: gratuita

Arraiá do Bom Jesus - A festa junina do Asilo São João Bosco acontecerá neste sábado, com diversas atrações artísticas, sorteios e um festival de prêmios.

Horário: 18h

Local: Asilo São João Bosco - Av. José Nogueira Viêira, 1900 - Tiradentes

Entrada: gratuita

Codinome Winchester - A banda Codinome Winchester retorna aos palcos com uma nova formação para lançar o EP "Custo, Vida, Tempo, Trabalho". O show de abertura será feito pela Bravo e Meio, conhecida como o furacão do hardcore punk de Campo Grande.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar - Rua Doutor Temistócles, 103

Entrada: ingressos a partir de R$ 25, pelo link https://encurtador.com.br/SVrRE

Flashback Abrindo o Baú - DJ Simmu, Lucas Amado e JB trarão o melhor do flashback para o Corumbar.

Horário: 21h

Local: Corumbar - Rua Padre João Cripa, 2619 - Centro

Entrada: R$ 10 antecipado, pelo pix (67) 98423-2586

Vitrine Coletiva – A feira mensal de brechós da capital tem nova edição neste sábado. São mais de 15 brechós colocando à venda peças para todos os estilos. Haverá também música ao vivo, venda de bebidas e diversas delícias de food truck.

Horário: 15h às 20h

Local: R. Antonio Corrêa, 55 – Jardim Monte Líbano

Entrada: gratuita

Bem Te Vi Café - Em comemoração ao seu segundo aniversário, o Bem Te Vi Café preparou um cardápio especial com sanduíches e cuscuz. Para animar a festa, a cantora Karla Coronel estará presente.

Horário: 9h

Local: Bem Te Vi Café - R. José Antônio, 1479 - Vila Rosa Pires

Entrada: gratuita

Festa do Queijo de Rochedinho - Tradicional festa do distrito de Rochedinho contará com uma diversidade de itens à venda, incluindo uma barraca com diversos tipos de geleias, vinagres e azeites saborizados, como os sabores de alho negro e cebola negra. As atrações musicais incluem Gilson e Júnior e Alma Serrana.

Horário: 16h

Endereço: Praça de Rochedinho – Rua Guia Lopes, Rochedinho

Entrada: gratuita

Domingo (9)

Zeca Baleiro e Chico César - A edição de junho do MS ao Vivo vem com muita MPB e música regional no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O cantor e compositor Zeca Baleiro subirá ao palco com Chico César, apresentando seu novo álbum “Ao Arrepio da Lei”. A abertura fica por conta de Jerry Espíndola, com o show 40 Tons.

Horário: a partir das 17h

Local: Parque das Nações Indígenas - Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Feira Cultural - A segunda edição da Feira Cultural do Bairro Coronel Antonino será realizada neste domingo. O evento contará com expositores de artesanato, bazar, gastronomia e brechó.

Horário: 8h às 16h

Local: R. Irlanda, 326 - Monte Castelo

Entrada: gratuita

Praça Bolívia - O clima romântico toma conta da feira cultural na Praça Bolívia. O evento contará com uma variedade de atrações no palco, incluindo a banda Skuderia, banda James Rock, o rapper General R3, a banda Linha de Fuga, Dani Macilla com uma apresentação de dança, o músico Paulinho Manassés, o compositor Renato Jackson e a Banda Blue Easy. A parte teatral será representada pelo Grupo Teatro Imaginário Maracangalha, que apresentará o espetáculo "Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rósinha".

Horário: 9h

Local: R. das Garças com a Barão da Torre - Santa Fé

Entrada: gratuita

Festa Junina da Associação Okinawa - A comunidade Okinawa convida todos para aproveitarem a tradicional Festa Junina, com todo o encanto caipira. Além disso, o público terá a oportunidade de saborear delícias como sopa de cabrito, sobá, espetinhos e arroz carreteiro.

Horário: 17h

Local: R. dos Barbosas, 110 - Amambai

Entrada: gratuita

Garimpasso - A edição de "Despedida do Verão" do Garimpasso será realizada neste domingo. O evento contará com a presença de vários brechós expositores, oferecendo uma oportunidade para você fazer aquele garimpo com preços acessíveis antes que a estação mais quente do ano termine.

Horário: 15h às 20h

Local: Travessa Mirassol, 123 - Cel. Antonino

Entrada: gratuita

*Com informações da Comunicação Setesc