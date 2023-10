Alma Pantaneira leva médicos ao coração do Pantanal

Na coluna CBN Motors desta terça-feira (17), Paulo Cruz conta como é a Expedição Alma Pantaneira, que leva assistência médica, odontológica, veterinária, doações e apoio ao povo pantaneiro em locais de difícil acesso, onde o sistema de saúde pública não chega.

Paulo escolheu a nova Ford Ranger para enfrentar o desafio e superar mais de mil quilômetros Pantanal adentro e um calor de 45 ºC. "Acho que vai ser a maior prova que essa picape já passou em toda sua vida".

Para ajudar a Expedição Alma Pantaneira com doações para o povo ribeirho do Pantanal, acesse o link do Instituto Alma Pantaneira.

Confira a coluna na íntegra: