Apostas com 'Bets' movimentam quase R$ 100 bilhões no país

As apostas esportivas através das plataformas digitais têm crescido no país. No CBN Finanças, desta terça-feira (11), o economista e colunista Hudson Garcia analisou como as apostas online, as famosas ‘Bets’, têm se popularizado e comprometido, em alguns casos, a saúde financeira das famílias.

No ano passado, de acordo com órgãos federais, como o Banco Central, as apostas movimentaram cerca de R$ 100 bilhões.

“Isso é um volume muito grande e está começando a afetar até os hábitos, principalmente das pessoas de baixa renda [...] Pelo menos da classe D e E. Essas classes de baixa renda, já têm aí um comprometimento de 15% da sua renda com as bets, com essas apostas”.

