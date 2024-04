Arborização urbana inteligente

Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta terça-feira (2), Silvio Barros explicou o motivo de não podermos apenas plantar várias árvores, sem critério, para resolver o problema da falta de arborização.



Segundo Barros, antes de plantar uma ávore, é preciso analisar fatores como a localização, a identificação botânica, as condições do entorno, as vias de tráfego, o tipo de imóvel que está associado à árvore, as condições da calçada, do canteiro, e as interferências dos fios, tanto de eletricidade como de telefonia.

