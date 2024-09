Arroba do boi gordo sobe 30% em um ano, em Mato Grosso do Sul

O mercado físico do boi gordo continua em alta e fecha a semana com aumento em importantes praças brasileiras, de acordo com as consultorias que acompanham diariamente o setor pecuário.

Levantamentos feitos pela Scot Consultoria, indicam que há exatamente um ano o valor da arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul estava em R$ 200 em meio às incertezas do setor produtivo. Nesta semana, segundo alerta de mercado divulgado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), havia frigorífico em Campo Grande (MS) pagando R$ 260 pela arroba à vista. A valorização foi de 30% de 2023 para 2024.

Nos sete primeiros meses de 2024 o total de animais para abate somou 2,43 milhões de cabeças no estado, 19% maior que o número de igual período de 2023. Do número de animais produzidos 1,18 milhão foram vacas, o que representou aumento de 10,2% com o mesmo período do ano anterior.

No mercado externo, o "boi-China" pagou R$ 255 em Mato Grosso do Sul e São Paulo, segundo cotações levantadas pela Scot Consultoria, seguido pelo Paraná, que recebeu R$ 250 pela arroba.