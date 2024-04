Assaltante de estudantes no Bairro Santo Antônio é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf), prendeu um dos assaltantes responsáveis por uma série de roubos a estudantes no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. As ações criminosas ocorreram nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) entre os dias 18 e 19 de março.

Após o registro de três ocorrências com as mesmas características, a Derf iniciou as investigações. Através de análises de imagens de câmeras de segurança e de um trabalho de inteligência policial, foi possível identificar um homem de 23 anos como um dos autores dos roubos.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito confessou a participação nos crimes e revelou detalhes da ação. Ele admitiu ter furtado a motocicleta utilizada nos assaltos e que agia sob efeito de drogas. O suspeito ainda confessou ter se apropriado do uniforme que usava nos roubos durante o período em que cumpria pena no regime semiaberto, com o objetivo de confundir as vítimas e evitar abordagens policiais.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e prender o comparsa, assim como os receptadores dos aparelhos celulares roubados das vítimas. A equipe também trabalha para recuperar os objetos roubados e devolvê-los aos seus donos.

*Com informações da Polícia Civil