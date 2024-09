Atletas de MS conquistam 34 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

Os estudantes-atletas de Mato Grosso do Sul estão se destacando nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2024, realizados em Recife (PE). No primeiro bloco de competições, encerrado na última quarta-feira (25), a delegação sul-mato-grossense conquistou 34 medalhas, sendo 13 de ouro, 10 de prata e 11 de bronze. As disputas envolveram modalidades como tênis de mesa, judô, wrestling (luta olímpica), atletismo, atletismo adaptado, ginástica rítmica, handebol e voleibol.

No wrestling, os atletas sul-mato-grossenses brilharam, com Ryan Samuel conquistando o ouro na série ouro, e Yosnay Pichiyi Garcia garantindo a prata na série prata. Para o técnico Agnaldo Pereira dos Santos, de 48 anos, os resultados refletem o aumento da competitividade dos JEBs. “Viemos com um grupo pequeno, com seis atletas, e esperávamos duas ou três medalhas. A conquista do Ryan foi uma surpresa positiva, especialmente por ter sido no estilo greco-romano, que não é o foco dele, mas ele se destacou mesmo assim”, afirmou o treinador.

Ryan Samuel Brandão, de 14 anos, comemorou sua medalha de ouro, após ter sido campeão na série bronze em 2022. “Eu adoro competir e comecei inspirado pelos meus primos. Essa vitória foi muito especial e vai me motivar para os próximos desafios”, disse o jovem atleta.

Outro destaque foi a equipe de atletismo adaptado, que participou pela primeira vez dos JEBs e conquistou o ouro no revezamento integrado masculino. O professor Daniel Sena destacou a importância do feito. “Foi uma conquista incrível para uma equipe que está apenas começando. Esses atletas já são observados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o que nos deixa muito orgulhosos”.

Alexsander do Carmo da Silva, de 14 anos, que integrou a equipe de atletismo adaptado, falou sobre a experiência dos JEBs. “Participar é um compromisso diário de superação. Fiquei muito feliz com as conquistas no revezamento e nos 80 metros. Agora, é focar nos próximos desafios”.

A equipe do estado, formada por 203 estudantes entre 12 e 14 anos, é organizada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), em parceria com o Governo do Estado. A competição, promovida pela CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar), pode servir de plataforma para que os atletas se classifiquem para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que ocorrerão na Colômbia entre novembro e dezembro.

As disputas continuam com o segundo bloco de modalidades, incluindo karatê, xadrez, taekwondo, badminton, basquete, vôlei de praia e futsal, que segue até 1º de outubro. Já o terceiro bloco, programado para os dias 1º e 2 de outubro, contará com provas de natação, ciclismo e ginástica artística.

*Com informações da Fundesporte