Atual cenário do mercado de soja

Nesta edição do CBN Agro, o analista de mercado da Grão Direto, Ruan Sene, comentou o atual cenário do mercado da soja, com os preços cada vez mais pressionados, não remunerando o produtor brasileiro. No país, a maior parte da safra não foi comercialização, o que deixa o cenário ainda mais complicado. Especialistas apontam volume entre 104 e 112 milhões de toneladas ainda para serem negociados. Tudo isso, com a safra se aproximando de 50% de área colhida no Brasil e os compromissos financeiros batendo na porta do produtor.

Confira a entrevista completa: