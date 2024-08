Audiência pública discute Bolsa Atleta nesta quinta

A Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) vai realizar amanhã (13) uma audiência pública para tratar dos do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Esta será a segunda fase do processo. Na primeira, os participantes responderam um questionário online apontando problemas e sugestões de solução para os programas.

O objetivo da audiência é coletar as demandas da comunidade esportiva para aprimorar e ajustar os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A iniciativa visa compreender sugestões de alterações na legislação, decretos e portarias, além de considerar a inclusão de novos artigos que abordem aspectos ainda não contemplados ou revisem dispositivos existentes.

“A gente quer ouvir críticas, ouvir sugestões, para reformular a lei e contemplar a todos”, afirmou o secretário Estadual de Turismo, Esporte e Turismo, Marcelo Miranda.

Atualmente 391 atletas e técnicos são contemplados pelos programas da Fundesporte. A maioria dos atletas estão inscritos na categoria Nacional [representam o estado em competições nacionais] e recebem auxílio no valor de R$ 950,00.

A audiência pública começa às 14h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Os interessados em participar podem se inscrever através de um formulário online.

SERVIÇO

Audiência Pública; Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

13/08 – 14h

Centro Cultural José Octávio Guizzo