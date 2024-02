Autoconhecimento e atenção aos sinais do corpo ajudam identificar problemas de saúde

No programa CBN Você Mulher deste sábado (10), a apresentadora Juliana Gambim, falou sobre disposição e concentração. A conversa foi com os fundadores do Instituto Germinari, a especialista em estética integrativa e sistêmica, Letícia Germinari e o fisioterapeuta integrativo e sistêmico Sérgio Germinari.

Durante a conversa os especialistas ressaltaram como situações da rotina podem ativar gatilhos e despertar sintomas. No entanto, para obter a cura é necessário conhecer a origem do problema. Além disso, Letícia Germinari destacou a importância do autocuidado através da tríade da saúde: mental, físico e espiritual.

"Essa tríade é essencial para a gente cuidar da nossa vida. O campo mental é você estar equilibrado com uma terapia, entendendo como estão suas emoções, praticando a inteligência emocional, o autoconhecimento e a sua identidade. O campo fisíco, eu sempre falo sobre a atividade física mesmo, que é essencial para a gente estar em equilíbrio, praticando meditação com a natureza, que também já entra no campo espiritual - praticando a sua crente e se conectando com algo maior", explicou a especialista.

Acompanhe a entrevista completa.