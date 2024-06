Avanço de frente fria deve provocar mudança no tempo

Com previsão de mudanças no tempo durante a semana, a terça-feira (25) deve ser ensolarada em grande parte de Mato Grosso do Sul. Também pode ser registrado aumento de nebulosidade e pequena probabilidade de chuvas principalmente nas regiões sudeste, sul e sudoeste do estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), isso ocorre devido a aproximação e avanço de uma nova frente fria, aliada ao transporte de calor e umidade e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Continue Lendo...

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande a máxima deve ficar em 32ºC, Coxim e Corumbá têm aviso de perigo em potencial para baixa umidade do ar e a máxima nos municípios não deve passar dos 35ºC.

Em Porto Murtinho a temperatura deve ficar mais amena, com máxima prevista em 29ºC, enquanto que em Dourados os termômetros devem registrar máxima de 30ºC e em Três Lagoas, não deve passar dos 34ºC no horário mais quente do dia.

*Com informações do Cemtec/MS