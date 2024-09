Com 9 anos de carreira e há dois organizando o projeto ‘Atípica’, a cantora Beca Rodrigues se prepara para a gravação do DVD, no dia 18 de setembro em Campo Grande.

Ela, que foi a atração do quadro CBN Cultural desta sexta-feira(13), contou como foi a preparação do projeto nos últimos anos e a expectativa da participação dos amigos na gravação, na próxima terça-feira (18), no Sesc Teatro Prosa.

Dona de uma voz doce e marcante, Beca reúne em seu repertório pop rock, MPB e blues. Confira: