Bela Vista recebe R$ 9,7 milhões para obras e garante reforma de hospital

Em uma reunião realizada na manhã da última segunda-feira (1º), o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Miranda (PSDB), acompanhado de secretários municipais e vereadores, oficializou um convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O acordo, no valor de mais de R$ 9,7 milhões, destina-se à abertura de edital de licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de vias no bairro Costa e Silva.

A parceria com o Estado não se limita à infraestrutura do bairro. Haverá também a reforma geral do Hospital São Vicente de Paula, referência regional que realiza 10 mil cirurgias eletivas por ano.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), durante a reunião, ressaltou a importância da participação dos municípios no desenvolvimento do Estado. “A participação do município no desenvolvimento do Estado é primordial, por isso a nossa gestão é focada no municipalismo e o papel das bancadas federal e estadual são importantes neste processo”, declarou o governador Riedel.

A reunião contou com a presença de autoridades de diferentes esferas, incluindo os secretários municipais Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Rezende, e o deputado estadual Rinaldo Modesto.

*Com informações da Agesul