Bioparque Pantanal inaugura berçário de arraias

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, inaugurou um berçário de arraias de água doce, que são parentes dos tubarões. Fruto do trabalho de conservação desenvolvido pelo Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN), o espaço abriga duas espécies exclusivas da região pantaneira, Potamotrygon falkneri e Potamotrygon amandae.

As pequenas arraias, que possuem um esqueleto de cartilagem, característica que as torna extremamente flexíveis, agora fazem parte do circuito de aquários do Bioparque. Segundo a diretora-geral, Maria Fernanda Balestieri, a nova atração não só oferece um espaço de lazer, mas também desempenha um papel fundamental na educação ambiental e na conservação das espécies e dos ecossistemas aquáticos.

"Nosso objetivo é popularizar a ciência e mostrar ao público todo o processo de cuidado com o bem-estar animal, desde a reprodução até a manutenção da qualidade da água. Queremos que os visitantes entendam a importância da preservação das arraias e de como todos podemos contribuir para a conservação dessas espécies", destacou Balestieri.

O biólogo curador do Bioparque, Heriberto Gimenês Junior, detalhou que o novo recinto foi projetado para simular o ambiente natural das arraias, com um sistema de filtragem que mantém a água aquecida a 27°C e um fundo de areia onde os animais podem se camuflar, proporcionando uma experiência educativa e fascinante para quem visita o local.

*Com informações do Governo de MS